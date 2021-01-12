Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве
12 января 202115:27
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был сделан важный шаг к установлению стратегического партнерства. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции по окончании переговоров.
По словам Санду, Молдавия «твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».
Свою речь Санду начала на украинском, продолжив на молдавском языке, передает ТАСС.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru