Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским был сделан важный шаг к установлению стратегического партнерства. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции по окончании переговоров.

Зеленский обсудил с Санду посредничество Украины на переговорах по Приднестровью

По словам Санду, Молдавия «твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Свою речь Санду начала на украинском, продолжив на молдавском языке, передает ТАСС.


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ФОТО: Twitter Владимир Зеленский
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