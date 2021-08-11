Молдавия и Россия договорились о взаимодействии по утилизации боеприпасов в Приднестровье

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Молдавия и Россия договорились взаимодействовать по вопросу утилизации боеприпасов в Приднестровье. Об этом он заявил на брифинге после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

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По словам Козака, инициатива поступила от молдавской стороны. Он заявил, что Молдавия попросила Россию помочь в данном вопросе. При этом РФ, по мнению Козака, сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, так как они не подлежат транспортировке из-за истекшего срока годности.

Козак провел в Кишиневе встречу с молдавским лидером Майей Санду, а также с рядом чиновников и министров. Он оценил встречу положительно, заявив о дальнейшем сотрудничестве с Молдавией.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияМолдавияПриднестровье
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