«Могут успеть до июля»: В Турции назвали условия для членства Швеции в НАТО
В политических структурах Швеции могут быть силы, не желающие вступления страны в Североатлантический альянс, сказал НСН Тогрул Исмаил.
Турция никогда не возражала против членства Швеции в НАТО, однако для этого Стокгольм должен вывести со своей территории различные террористические организации. Об этом НСН заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО только после того, как Стокгольм выполнит все обязательства по борьбе с террористическими группировками. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Он подчеркнул, что прежние условия остаются неизменными. Исмаил заявил, что Турция никогда не возражала против членства Швеции в НАТО.
«Турция — член НАТО, поэтому расширение блока не противоречит интересам Анкары. Но есть и другие моменты, связанные с тем, что Швеция разрешает присутствие на своей территории различных террористических организаций. Финляндия ранее выполнила условия, выдвинутые Североатлантическим альянсом, и Турция поддержала ее членство в НАТО. То же самое может быть и с Швецией, если она согласится выполнить все договоренности, принятые между Швецией, Турцией и НАТО. Полагаю, Стокгольм может успеть это сделать даже до саммита альянса в июле», — сказал Исмаил.
Между тем собеседник НСН предположил, что в политических структурах Швеции есть силы, которые не хотят членства страны в НАТО.
«Возможно, они не показывают этого открыто, но допускаю, что различные провокации происходят с их подачи», — резюмировал он.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Швеция может стать членом НАТО до начала июльского саммита организации в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
- Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
- Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
- В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
- Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
- Грузия отказалась заморозить российские активы
- В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек
- Мурашко призвал сузить основания для смены пола
- Лукашенко заявил, что Запад будет сворачивать помощь Украине
- В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru