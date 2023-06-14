«Могут успеть до июля»: В Турции назвали условия для членства Швеции в НАТО

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО только после того, как Стокгольм выполнит все обязательства по борьбе с террористическими группировками. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Он подчеркнул, что прежние условия остаются неизменными. Исмаил заявил, что Турция никогда не возражала против членства Швеции в НАТО.

«Турция — член НАТО, поэтому расширение блока не противоречит интересам Анкары. Но есть и другие моменты, связанные с тем, что Швеция разрешает присутствие на своей территории различных террористических организаций. Финляндия ранее выполнила условия, выдвинутые Североатлантическим альянсом, и Турция поддержала ее членство в НАТО. То же самое может быть и с Швецией, если она согласится выполнить все договоренности, принятые между Швецией, Турцией и НАТО. Полагаю, Стокгольм может успеть это сделать даже до саммита альянса в июле», — сказал Исмаил.

Между тем собеседник НСН предположил, что в политических структурах Швеции есть силы, которые не хотят членства страны в НАТО.

«Возможно, они не показывают этого открыто, но допускаю, что различные провокации происходят с их подачи», — резюмировал он.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Швеция может стать членом НАТО до начала июльского саммита организации в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

