Швеция разрешит разместить на своей территории войска и технику НАТО
Власти Швеции разрешат формированиям стран НАТО находиться на территории королевства еще до официального вступления страны в альянс. Об этом говорится в совместном заявлении главы шведского правительства Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона, сообщает Dagens Nyheter.
По их словам, совместные учения шведской армии со странами Североатлантического альянса на территории Швеции помогут в будущем проводить совместные операции.
«Для этого временно на территории королевства будет размещена техника и отдельные формирования стран НАТО», - говорится в статье.
Премьер-министр и глава Минобороны Швеции объяснили необходимость размещения воинского контингента альянса событиями на Украине.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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