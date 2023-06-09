Швеция разрешит разместить на своей территории войска и технику НАТО

Власти Швеции разрешат формированиям стран НАТО находиться на территории королевства еще до официального вступления страны в альянс. Об этом говорится в совместном заявлении главы шведского правительства Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона, сообщает Dagens Nyheter.

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По их словам, совместные учения шведской армии со странами Североатлантического альянса на территории Швеции помогут в будущем проводить совместные операции.

«Для этого временно на территории королевства будет размещена техника и отдельные формирования стран НАТО», - говорится в статье.

Премьер-министр и глава Минобороны Швеции объяснили необходимость размещения воинского контингента альянса событиями на Украине.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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