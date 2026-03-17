В Риме отменили выступления примы-балерины Большого театра Захаровой

По словам народной артистки РФ, организаторы концертов, запланированных на 20 и 21 марта, «до последнего пытались сделать всё возможное».

«Они рассказали, что столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением... и не смогли ему противостоять», - заключила балерина.

Артистка также добавила, что это «не первый подобный случай» в её практике.

Ранее два выступления российской балерины Светланы Захаровой отменил музыкальный театр из Флоренции Teatro del Maggio Musicale, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

