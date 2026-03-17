Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов

Сбербанк в 2025 году обновил рекорд по чистой прибыли, которая составила 1 трлн 706 млрд рублей. Как пишет RT, об этом заявил председатель правления банка Герман Греф.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что 50% от этой суммы будут перечислены в качестве дивидендов.

«853 млрд рублей. Это тоже рекорд за всё время», — заключил Греф.

Ранее Греф призвал платить чиновникам «не нищенскую» зарплату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
