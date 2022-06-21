Многотысячный митинг за евроинтеграцию в Тбилиси прошел без инцидентов
20 июня 202223:59
Многотысячный митинг сторонников евроинтеграции в Тбилиси прошел без инцидентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Митинг представил собой мирное шествие от проспекта Руставели до площади Европы. По разным данным, в мероприятии приняли участие от 20 до 30 тысяч человек.
В ходе митинга прошли выступления активистов. В завершении акции организаторы анонсировали очередной митинг 24 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru