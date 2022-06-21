Многотысячный митинг за евроинтеграцию в Тбилиси прошел без инцидентов

Многотысячный митинг сторонников евроинтеграции в Тбилиси прошел без инцидентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Митинг представил собой мирное шествие от проспекта Руставели до площади Европы. По разным данным, в мероприятии приняли участие от 20 до 30 тысяч человек.

В ходе митинга прошли выступления активистов. В завершении акции организаторы анонсировали очередной митинг 24 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Умикашвили
ТЕГИ:МитингТбилиси
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