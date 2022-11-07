«Много уток!»: Песков прокомментировал слухи о переговорах Салливана с Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию западных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с представителями Кремля.

«Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты», - сказал Песков журналистам в этой связи.

При этом он предложил всем желающим обратиться за разъяснениями «в газету или в Белый дом».

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКремльДмитрий Песков
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