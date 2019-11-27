Мнение главы Минздрава по Каабаку имели в виду. И только

Трудоустройство детских врачей-трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко, о восстановлении которых на работе в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей накануне сообщалось после их встречи с главой Минздрава, не состоялось. Во всяком случае, пока. Накануне Вероника Скворцова поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра. Но сегодня, после встречи с руководством центра, врачи признались в интервью НСН, что рассматривают возможность отъезда за границу. Возможность работы в центре здоровья детей им не предоставили. Это ставит под угрозу жизни 11-месячных близнецов Кузнецовых из Южно-Сахалинска, - сообщил Михаил Каабак.

«Результаты встречи нас расстроили. Мы не сможем в ближайшее время туда забрать сахалинских близнецов. Карантин до 2 декабря, после этого закрытие на мойку до конца новогодних праздников. Это делает невозможным лечение братьев Кузнецовых в центре здоровья детей… Их состояние в приоритете по сравнению с нашим трудоустройством. Я считаю, что мы должны работать там, где можно лечить Кузнецовых. Если их нельзя лечить в НМИЦЗД, зачем нам туда устраиваться?»

Условия трудоустройства в центре здоровья детей врачам были предложены довольно нелепые. Вот как их описал Михаил Каабак:

«Нам предложили частичную занятость, но внутри штата. А формирование отдела трансплантации отложено до конца января. Нам было предложено походить на работу по три часа в день, не занимаясь лечением детей, потому что это невозможно. И в январе, возможно, оформить отдел трансплантации. Но я боюсь, что Кузнецовых тогда уже на свете не будет».

В свою очередь, Надежда Бабенко рассказала НСН, что они с Каабаком рассматривают вариант отъезда с Кузнецовыми за границу, чтобы там провести детям операции.

Фарс вместо исполнения прямого поручения главы Минздрава может в числе прочего говорить и о том, что в руководстве центра здоровья детей ее более не воспринимают как непосредственного начальника, то есть как действующего министра. Время пребывания Вероники Скворцовой во главе министерства здравоохранения сочтено, - заявлял в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

«У Скворцовой сейчас одна задача – удержаться в своем кресле, которое из-под нее катастрофически уходит. Это вопрос времени, думаю, недолгого. После того, как было официально объявлено, что провалена реформа здравоохранения, было понятно, что кому-то нужно за это отвечать. Дальше только вопрос поиска кандидатуры на ее место», - заключил собеседник НСН.





