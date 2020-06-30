Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета. По информации источников издания TUT.BY, 15-летний подросток в качестве профиля выбрал биологию, помимо которой для поступления ему ещё нужно было сдать химию.

В прошлом году Николай занял первое место на районном этапе олимпиады по химии, на областном этапе получил диплом третьей степени, отмечается в материале.

В числе поступивших в лицей БГУ в этом году – внучка президента Александра Лукашенко Дарья. Другая внучка главы государства уже учится в этом учебном заведении.

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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Лукашенко может проиграть предстоящие президентские выборы в августе. Однако если что-то пойдёт не по плану, Лукашенко может объявить чрезвычайное положение и попытаться передать свой пост одному из трёх сыновей, приводит «Дни.ру» прогноз российского политика.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:ДетиАлександр Лукашенко
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