Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета. По информации источников издания TUT.BY, 15-летний подросток в качестве профиля выбрал биологию, помимо которой для поступления ему ещё нужно было сдать химию.

В прошлом году Николай занял первое место на районном этапе олимпиады по химии, на областном этапе получил диплом третьей степени, отмечается в материале.

В числе поступивших в лицей БГУ в этом году – внучка президента Александра Лукашенко Дарья. Другая внучка главы государства уже учится в этом учебном заведении.