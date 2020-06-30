Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ
Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета. По информации источников издания TUT.BY, 15-летний подросток в качестве профиля выбрал биологию, помимо которой для поступления ему ещё нужно было сдать химию.
В прошлом году Николай занял первое место на районном этапе олимпиады по химии, на областном этапе получил диплом третьей степени, отмечается в материале.
В числе поступивших в лицей БГУ в этом году – внучка президента Александра Лукашенко Дарья. Другая внучка главы государства уже учится в этом учебном заведении.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Лукашенко может проиграть предстоящие президентские выборы в августе. Однако если что-то пойдёт не по плану, Лукашенко может объявить чрезвычайное положение и попытаться передать свой пост одному из трёх сыновей, приводит «Дни.ру» прогноз российского политика.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Младший сын Лукашенко поступил в лицей БГУ
- «Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»
- Онищенко не ждёт второй волны пандемии COVID-19
- Кремль оценил идею Кадырова сделать Путина «пожизненным президентом»
- Мантуров рассказал, сколько волн коронавируса выдержит Россия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru