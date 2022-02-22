МККК: Из-за боевых действий в Донецке наблюдается острая нехватка воды

В ДНР заявили, что ВСУ впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» ЕС предостерег РФ от использования соглашений с ЛНР и ДНР для агрессии против Украины Лондон ввёл санкции против пяти банков РФ и трех физлиц Подмосковье не будет вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса Рынок акций РФ отыграл большую часть утреннего падения