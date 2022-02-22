МККК: Из-за боевых действий в Донецке наблюдается острая нехватка воды
Из-за боевых действий в Донецке наблюдается острая нехватка воды. Об этом сообщили представители Международного комитета Красного Креста (МККК).
В организации отметили, что пытаются устранить проблемы, вызванные нарушением работы нескольких станций водоснабжения и трубопроводов.
Представители МККК также призвали все стороны конфликта не осуществлять удары по важнейшим объектам инфраструктуры.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинским «необандеровцам» теперь придется взяться за ум и очень хорошо подумать о последствиях конфронтации с российской армией в Донбассе.
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