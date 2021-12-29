Митрохин объяснил «чистки» в «Яблоке» намечавшимся захватом партии

Исключение членов из московского отделения партии «Яблоко» связано с их планами захвата политсилы. Об этом заявил член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, партия несколько лет назад приняла большое количество людей, которые по своим взглядам не до конца соответствовали ее установкам. Митрохин отметил, что был против такого решения.

Митрохин подчеркнул, что планы по захвату партии обдумывал Максим Кац, который привлек в нее большое количество людей.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Партия "яблоко"Россия
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