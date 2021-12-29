Митрохин объяснил «чистки» в «Яблоке» намечавшимся захватом партии

По его словам, партия несколько лет назад приняла большое количество людей, которые по своим взглядам не до конца соответствовали ее установкам. Митрохин отметил, что был против такого решения.

Митрохин подчеркнул, что планы по захвату партии обдумывал Максим Кац, который привлек в нее большое количество людей.



