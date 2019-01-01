Оппозиционеры собрали на митинге на Трубной менее 500 человек

По призывам оппозиционных кандидатов и лидеров на площадь пришло менее 500 человек. Судя по всему, жители не поддержали несанкционированную акцию, и на митинге на Трубной большую часть составляли сотрудники штабов оппозиционных кандидатов.



Несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в соцсетях и СМИ, призывы прийти и выступить в поддержку оппозиционных кандидатов в формате «бессрочного» протеста жители города не поддержали митинг. Как и днем ранее, кандидаты от оппозиции вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. В митинге участвовали сотрудники Янкаускаса, Митрохина и получившего положительный протокол о регистрации – Цукасова. Общее количество протестующих не превысило 500 человек, включая журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских.

Сотрудники полиции, как и днем ранее, не препятствовали проведению мероприятия. Задержаний не было.

