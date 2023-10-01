Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
Участники миссии Организации Объединенных Наций (ООН) прибыли в Нагорный Карабах, сообщает агентство APA Азербайджана.
«Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди», — цитируют азербайджанское издание «Известия».
Миссия состоит из представителей различных агентств ООН. По данным агентства, они планируют ознакомиться с ситуацией на местах и выявить гуманитарные потребности местных жителей.
Предыдущая миссия ООН посещала Нагорный Карабах около 30 лет назад, напоминает RT.
Ранее пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха в Армению переселились 100 417 человек с 24 сентября. Всего до последнего обострения конфликта, по данным Еревана, в горной республике проживало 120 тысяч армян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru