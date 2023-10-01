Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

«Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди», — цитируют азербайджанское издание «Известия».

Миссия состоит из представителей различных агентств ООН. По данным агентства, они планируют ознакомиться с ситуацией на местах и ​​выявить гуманитарные потребности местных жителей.

Предыдущая миссия ООН посещала Нагорный Карабах около 30 лет назад, напоминает RT.

Ранее пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха в Армению переселились 100 417 человек с 24 сентября. Всего до последнего обострения конфликта, по данным Еревана, в горной республике проживало 120 тысяч армян, передает «Радиоточка НСН».









