Миссия НАТО заявила об усилении присутствия на севере Косово

Миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR заявила в Twitter, что усилила собственное присутствие в четырех муниципалитетах на севере Косово для того, чтобы снизить риск эскалации.

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В заявлении говорится, что KFOR всегда действует с твердостью в рамках строгих правил применения вооруженной силы.

Ранее, 30 мая, научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич в интервью НСН назвал целью НАТО в косовском конфликте этническую чистку сербского населения в Косово, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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