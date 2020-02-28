Мишустина обеспокоила коррупция при реализации нацпроектов
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал федеральные и региональные органы власти сообщать информацию о возможных нарушениях при использовании средств на реализацию национальных проектов правоохранителям. По словам Мишустина, до 2024 года на реализацию нацпроектов планируется выделить 26 трлн руб., а потому все риски нецелевого использования этих средств должны быть выявлены заранее, сообщает «Коммерсант».
Премьер-министр России также призвал Генпрокуратуру, МВД и ФСБ оперативно реагировать на подобные сигналы и инициировать соответствующие проверки на объектах нацпроектов.
По словам Мишустина, в 2019 году по итогам подобных проверок был выявлен ряд преступлений, включая мошенничество, взяточничество, превышение должностных полномочий, заключение контрактов с сомнительными исполнителями и так далее. При этом, больше всего нарушения было выявлено в сфере контрактной системы.
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