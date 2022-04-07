Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство - это единая команда, в которой нет слабых, сообщает РИА Новости.
В ходе отчёта в Госдуме он подчеркнул, что отвечает за каждого члена кабинета министров.
«Мы - команда... в этом смысле в правительстве нет слабых... Время требует консолидации. Нам надо побеждать. Если что, я за ребят отвечаю», - заключил Мишустин.
Ранее Мишустин заявил, что инициаторы санкций планировали разрушить российскую экономику за несколько дней, но этот сценарий не сбылся, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России
- Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины
- Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине
- Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ
- Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта
- Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве
- Минздрав: лекарства от астмы в России производятся и поставляются в плановом режиме
- Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых
- «Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу
- Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru