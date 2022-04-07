Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство - это единая команда, в которой нет слабых, сообщает РИА Новости.

Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты

В ходе отчёта в Госдуме он подчеркнул, что отвечает за каждого члена кабинета министров.

«Мы - команда... в этом смысле в правительстве нет слабых... Время требует консолидации. Нам надо побеждать. Если что, я за ребят отвечаю», - заключил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что инициаторы санкций планировали разрушить российскую экономику за несколько дней, но этот сценарий не сбылся, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПолитикаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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