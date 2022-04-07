Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых

В ходе отчёта в Госдуме он подчеркнул, что отвечает за каждого члена кабинета министров.

«Мы - команда... в этом смысле в правительстве нет слабых... Время требует консолидации. Нам надо побеждать. Если что, я за ребят отвечаю», - заключил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что инициаторы санкций планировали разрушить российскую экономику за несколько дней, но этот сценарий не сбылся, сообщает RT.