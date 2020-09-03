Мишустин заверил в полной поддержке Москвой суверенитета Белоруссии

Россия всецело поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. С такими заверениями премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.

Мишустин подчеркнул, что для России Белоруссия - родная страна, поскольку сотни тысяч и даже миллионы граждан фактически можно считать единым народом. Премьер напомнил, что белорусский лидер сам это не раз признавал. В связи с этим Мишустин также отметил существование исторических, языковых и духовных связей между Белоруссией и Россией.

Председатель правительства РФ также сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства. Оно, по его словам, будет основано на независимой позиции двух стран. В свою очередь Александр Лукашенко завил на встрече с Мишустиным, что рассчитывает расставить все точки над «i» в этом вопросе в ходе ближайшего визита в Москву.

