Мишустин заверил в полной поддержке Москвой суверенитета Белоруссии
Россия всецело поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. С такими заверениями премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.
Мишустин подчеркнул, что для России Белоруссия - родная страна, поскольку сотни тысяч и даже миллионы граждан фактически можно считать единым народом. Премьер напомнил, что белорусский лидер сам это не раз признавал. В связи с этим Мишустин также отметил существование исторических, языковых и духовных связей между Белоруссией и Россией.
Председатель правительства РФ также сообщил о прогрессе по вопросу о будущем Союзного государства. Оно, по его словам, будет основано на независимой позиции двух стран. В свою очередь Александр Лукашенко завил на встрече с Мишустиным, что рассчитывает расставить все точки над «i» в этом вопросе в ходе ближайшего визита в Москву.
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