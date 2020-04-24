Мишустин занял второе место в рейтинге доверия россиян

Московские врачи получат федеральные и региональные надбавки за борьбу с коронавирусом Волонтеры выполнили 300 тысяч заявок от самоизолированных москвичей До 27 тыс. коек для больных коронавирусом будет развернуто в столице Почти 60 километров новых дорог получит Москва до конца года Дом купца Виноградова выставлен на городские торги