Мишустин занял второе место в рейтинге доверия россиян

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют более половины россиян (52,1% опрошенных). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты исследования.

Мишустин пообещал помощь многодетным

Работу главы правительства положительно оценивают 39,9% респондентов, столько же опрошенных одобряют работу его кабинета министров.

По рейтингу одобрения и доверия Мишустин сейчас занимает второе место в России, уступая только президенту России Владмииру Путину.

Последнему доверяют 69,8% россиян, одобряют его деятельность — 67,7% граждан.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПутинПравительство
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