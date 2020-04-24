Мишустин занял второе место в рейтинге доверия россиян
Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют более половины россиян (52,1% опрошенных). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты исследования.
Работу главы правительства положительно оценивают 39,9% респондентов, столько же опрошенных одобряют работу его кабинета министров.
По рейтингу одобрения и доверия Мишустин сейчас занимает второе место в России, уступая только президенту России Владмииру Путину.
Последнему доверяют 69,8% россиян, одобряют его деятельность — 67,7% граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru