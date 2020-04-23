Мишустин пообещал помощь многодетным

Председатель правительства России Михаил Мишуститн объявил, что объеме поддержки всех многодетных семей для улучшения их жилищных условий, может превысить 1 миллион рублей. По словам премьер-министра, такая сумма вытекает с учётом расширенного материнского капитала.

Мишустин также пообещал направить на погашение ипотечных кредитов для многодетных семей со стороны государства до 9,5 миллиардов рублей. По прикидкам министерства финансов, такая помощь коснётся 21 тысячи семей, отмечает Ura.ru.

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Кроме того, из резервного фонда правительства выделяется 6 миллиардов рублей на субсидии банкам. Это позволит гражданам брать кредит на покупку нового жилья по ставке не выше 6,5%.

Поддержку, по словам премьера, получат и предприниматели. Программа беспроцентного кредитования будет расширена. А прямую финансовую помощь от государства получат сотни тысяч организаций.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ПомощьМногодетные СемьиМихаил Мишустин
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