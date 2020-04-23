Мишустин пообещал помощь многодетным

Председатель правительства России Михаил Мишуститн объявил, что объеме поддержки всех многодетных семей для улучшения их жилищных условий, может превысить 1 миллион рублей. По словам премьер-министра, такая сумма вытекает с учётом расширенного материнского капитала.

Мишустин также пообещал направить на погашение ипотечных кредитов для многодетных семей со стороны государства до 9,5 миллиардов рублей. По прикидкам министерства финансов, такая помощь коснётся 21 тысячи семей, отмечает Ura.ru.