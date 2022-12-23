Мишустин: Выплаты Героям России и Героям Труда будут начисляться без подачи заявлений
Правительство России подготовило законодательные изменения, на основании которых ежемесячные выплаты Героям России и Героям Труда предлагается начислять без подачи заявлений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что ответственные службы будут получать необходимые данные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и направлять уведомление о выплатах в течение трех рабочих дней. Согласно документу, граждане, имеющие звания Героя России и Героя Труда, смогут выбрать между денежной выплатой и натуральными льготами.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, предложения, которые изложены в законопроекте, являются важной частью работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами госуслуг.
Ранее Госдума приняла поправки, согласно которым выплаты мобилизованным россиянам, добровольцам и контрактникам, задействованным в спецоперации на Украине, а также членам их семей освободят от подоходного налога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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