В Минобороны заявили, что выплаты за декабрь мобилизованные получат досрочно

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно, сообщает ТАСС.

Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей военнослужащим

В её ответе на запрос депутата Госдумы Максима Иванова говорится, что денежные средства будут выплачены до 25 декабря, а не в январе.

«Выплата денежных средств... будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года - до 25 декабря», - говорится в ответе, который Иванов процитировал в своём Telegram-канале.

Депутат пояснил, что досрочная выплата будет осуществлена для того, чтобы семьи мобилизованных получили деньги к новогодним праздникам.

Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что мобилизованные военные могут получать ежемесячную надбавку за особые условия военной службы или же, например, за особые достижения, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияВыплатыРоссиянеМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры