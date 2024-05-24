Мишустин: В СНГ необходимо создать независимую платежную систему

На встрече с коллегами по содружеству он также указал на необходимость «наращивать взаимодействие в таможенной сфере и проводить согласованную антимонопольную политику».

Кроме того, глава российского правительства указал, что должны быть обеспечены справедливые условия конкуренции, а также широкое применение современных решений во всех отраслях.

«Перед нами стоят масштабные задачи развития транспортного комплекса, создания независимой расчетно-платежной архитектуры», - заключил Мишустин.

Ранее председатель кабинета министров Киргизии — глава администрации президента Акылбек Жапаров заявил, что обслуживание карт платёжной системы МИР в республике было прекращено под давлением оператора из Латвии, сообщает RT.

