Мишустин: В СНГ необходимо создать независимую платежную систему
Странам СНГ следует создать независимую от внешней конъюнктуры систему платежей и расчётов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с коллегами по содружеству он также указал на необходимость «наращивать взаимодействие в таможенной сфере и проводить согласованную антимонопольную политику».
Кроме того, глава российского правительства указал, что должны быть обеспечены справедливые условия конкуренции, а также широкое применение современных решений во всех отраслях.
«Перед нами стоят масштабные задачи развития транспортного комплекса, создания независимой расчетно-платежной архитектуры», - заключил Мишустин.
Ранее председатель кабинета министров Киргизии — глава администрации президента Акылбек Жапаров заявил, что обслуживание карт платёжной системы МИР в республике было прекращено под давлением оператора из Латвии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru