Илан Шор заявил, что будущее Молдавии — вместе со странами СНГ

Молдавия — это страна, которую захватила банда приспешников президента Майи Санду. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

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По его словам, при действующей власти республике «уготована судьба лечь под Румынию», однако в этом случае будут потеряны «государство и суверенитет».

Шор указал, что Молдавия нужна Евросоюзу «просто как земля», которую можно превратить «либо в поле боя, либо ещё в какой-то отросток».

«Я считаю, что будущее Молдавии — вместе со странами СНГ, с постсоветским государствами. Мы должны быть на единой платформе в области экономики, внешней политики, а также политики безопасности», - заключил политик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что судьи Апелляционной палаты приняли решение отправить за решётку Илана Шора - его приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Майя СандуЕвросоюзМолдавия

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