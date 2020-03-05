Мишустин уволил замминистра финансов Сторчака

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

«Освободить Сторчaкa Сергея Aнaтольевичa от должности зaместителя министрa финaнсов Российской Федерaции в связи с переходом нa другую рaботу», - говорится в документе.