Мишустин уволил замглавы Минэнерго Мочальникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Мочальникова от должности заместителя министра энергетики, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. В тексте указано, что увольнение произошло по просьбе чиновника.

Мочальников ранее находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо него, фигурантами расследования стали бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, несколько сотрудников государственного учреждения «ГУРШ», а также предприниматели, связанные с ликвидацией угольных шахт. Следствие полагает, что ущерб от их действий превысил 170 млн рублей.

Суд отправил замминистра энергетики Мочальникова под домашний арест

По данным правоохранителей, обвиняемые похищали бюджетные средства, выделенные на закрытие нерентабельных шахт, и предоставляли в Минэнерго поддельные отчеты о выполненных работах. В результате часть объектов либо не была ликвидирована, либо работы проводились с нарушениями.

Помимо мошенничества, Мочальникову также вменяется злоупотребление полномочиями. В отношении него и других фигурантов продолжаются следственные действия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Минэнерго РФУвольнениеМихаил Мишустин

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