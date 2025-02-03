Мишустин уволил замглавы Минэнерго Мочальникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Мочальникова от должности заместителя министра энергетики, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. В тексте указано, что увольнение произошло по просьбе чиновника.

Мочальников ранее находился под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо него, фигурантами расследования стали бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский, несколько сотрудников государственного учреждения «ГУРШ», а также предприниматели, связанные с ликвидацией угольных шахт. Следствие полагает, что ущерб от их действий превысил 170 млн рублей.