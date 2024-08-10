Мишустин утвердил новые обязанности для вице-премьеров
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина страны.
Отмечается, что изменения затронут чиновников, которые занимаются работой федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики.
В связи с нововведениями зампредседателя правительства Александр Новак будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме. В поле его деятельности также войдут вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов. Раньше они были в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.
В свою очередь сам Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта «Экология» и координацию работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». До этого ими занимался зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил, что расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект, передает RT.
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