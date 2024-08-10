Мишустин утвердил новые обязанности для вице-премьеров

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина страны.

Отмечается, что изменения затронут чиновников, которые занимаются работой федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики.

В связи с нововведениями зампредседателя правительства Александр Новак будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме. В поле его деятельности также войдут вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов. Раньше они были в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.