Мишустин утвердил новые обязанности для вице-премьеров

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами. Об этом говорится на официальном сайте кабмина страны.

Отмечается, что изменения затронут чиновников, которые занимаются работой федеральных органов исполнительной власти по реализации национальных и федеральных проектов, а также по вопросам госполитики.

В связи с нововведениями зампредседателя правительства Александр Новак будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме. В поле его деятельности также войдут вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов. Раньше они были в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.

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В свою очередь сам Патрушев взял под полный контроль реализацию национального проекта «Экология» и координацию работы министерств и ведомств над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». До этого ими занимался зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил, что расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект, передает RT.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:НацпроектыПолитикаПравительство РоссииМихаил Мишустин

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