Мишустин: у Союзного государства большое будущее в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о формировании Союзного государства России и Белоруссии было правильным и себя оправдало, сообщает пресс-служба кабмина.

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Он отметил, что у Союзного государства «большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре», а грядущее заседание Высшего госсовета Союзного государства придаст новый импульс развитию братских отношений.

«Вместе мы сильнее, способны сообща справиться с самыми сложными вызовами... Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», - подчеркнул глава российского правительства на заседании Совета министров Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о выполнении около 80% союзных программ по интеграции с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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