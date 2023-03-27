Мишустин: у Союзного государства большое будущее в мире
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о формировании Союзного государства России и Белоруссии было правильным и себя оправдало, сообщает пресс-служба кабмина.
Он отметил, что у Союзного государства «большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре», а грядущее заседание Высшего госсовета Союзного государства придаст новый импульс развитию братских отношений.
«Вместе мы сильнее, способны сообща справиться с самыми сложными вызовами... Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», - подчеркнул глава российского правительства на заседании Совета министров Союзного государства.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о выполнении около 80% союзных программ по интеграции с Россией, сообщает RT.
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