Мишустин: у Союзного государства большое будущее в мире

Он отметил, что у Союзного государства «большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре», а грядущее заседание Высшего госсовета Союзного государства придаст новый импульс развитию братских отношений.

«Вместе мы сильнее, способны сообща справиться с самыми сложными вызовами... Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», - подчеркнул глава российского правительства на заседании Совета министров Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о выполнении около 80% союзных программ по интеграции с Россией, сообщает RT.

