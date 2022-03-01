Мишустин станет главой оперштаба по противодействию санкциям

В сообщении говорится, что руководить оперштабом будет сам председатель правительства. Его заместителями станут Андрей Белоусов и Сергей Собянин.

В ходе совещания по развитию российской экономики Мишустин добавил, что Белоусов будет отвечать за макроэкономику и выработку мер на федеральном уровне, а Собянин - за координацию оперативных решений на региональном уровне.

Ранее Мишустин заявил, что подготовлен проект указа президента России Владимира Путина о временном ограничении для выхода иностранного бизнеса из российских активов, сообщает RT.

