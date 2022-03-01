Мишустин станет главой оперштаба по противодействию санкциям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что созданная в 2018 году правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций будет работать в режиме оперативного штаба, сообщает пресс-служба кабмина.

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В сообщении говорится, что руководить оперштабом будет сам председатель правительства. Его заместителями станут Андрей Белоусов и Сергей Собянин.

В ходе совещания по развитию российской экономики Мишустин добавил, что Белоусов будет отвечать за макроэкономику и выработку мер на федеральном уровне, а Собянин - за координацию оперативных решений на региональном уровне.

Ранее Мишустин заявил, что подготовлен проект указа президента России Владимира Путина о временном ограничении для выхода иностранного бизнеса из российских активов, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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