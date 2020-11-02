Мишустин снял с должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова. Об этом говорится в распоряжении правительства.
Этот пост может занять глава Росавтодора и замминистра транспорта Андрей Костюк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Алафинов стал первым замглавы Минтранса в 2018 году. Он курировал два национальных проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) и транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года.
Ранее СМИ сообщили о возможном уходе в отставку главы Минтранса Евгения Дитриха, который руководит ведомством с 2018 года.
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