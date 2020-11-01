СМИ: Глава Минтранса Дитрих может уйти в отставку

Главу Минтранса Евгения Дитриха, который руководит ведомством с 2018 года, отправят в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в компаниях, работающих с Минтрансом.

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В числе претендентов на руководство ведомством глава Росавтодора Андрей Костюк, глава Росавиации Александр Нерадько, а также глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, информируют источники ресурса.

Минтранс и правительство РФ официальных комментариев пока не дали.

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Фото: mintrans.gov.ru
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