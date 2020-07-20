Мишустин снял с должности арестованную замглавы Минобрнауки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении статс-секретаря – замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич, работавшей в этой должности с 2018 года. Соответствующий документ опубликован на порте правовой информации в понедельник.
Как напоминает RT, Лукашевич была задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами на сумму свыше 50 миллионов рублей посредством фиктивного исполнения госзаказов.
Тверской суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.
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