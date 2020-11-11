Мишустин сменил главу ФАС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил Максиму Шаскольскому возглавить Федеральную антимонопольную службу.
Глава правительства рекомендовал Шаскольскому в своей работе обращать внимание на формирование цен на продукты питания.
Сообщается, что тот принял предложение Мишустина.
Бессменный глава ФАС с момента образования ведомства в 2004 году Игорь Артемьев станет помощником премьер-министра.
Шaскольский с 2019 годa был вице-губернaтором Сaнкт-Петербургa, где отвечaл зa решение вопросов энергетики и тaрифного регулировaния, курировaл рaботу комитетa по тaрифaм и комитетa по энергетике и инженерному обеспечению. До этого 5 лет возглaвлял AО «Петербургскaя сбытовaя компaния».
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