Мишустин считает преждевременным объявлять победу над COVID-19

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о преждевременности декларирования полной победы над коронавирусом. Он высказался об этом на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций парламента.

Премьер-министр с сожалением отметил сохраняющийся фактор неопределённости. Ситуацию с коронавирусом он назвал довольно непростой. Как следствие, по его словам, бюджет также испытывает определённые трудности, передаёт RT.

Несмотря на дефицит, основной финансовый документ нацелен в основном на поддержку граждан, утверждал Мишустин. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России достаточно тяжёлой.

Представитель Кремля заявил, что основная сила эпидемиологического удара сейчас уходит от Москвы на восток, в регионы, отмечает «Свободная пресса». Обстановка по COVID-19, по словам Пескова, требует самых активных усилий и властей всех уровней.

Тем временем, в России продолжается череда скандалов с трупами в российских больницах. Так, клиника Новокузнецка оказалась переполнена телами покойных вслед за Ростовом и Барнаулом. Как выяснил «360», дело в дефиците патологоанатомов и карантине, из-за которого родственников не пускают забрать тела.

