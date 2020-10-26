Мишустин считает преждевременным объявлять победу над COVID-19
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о преждевременности декларирования полной победы над коронавирусом. Он высказался об этом на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций парламента.
Премьер-министр с сожалением отметил сохраняющийся фактор неопределённости. Ситуацию с коронавирусом он назвал довольно непростой. Как следствие, по его словам, бюджет также испытывает определённые трудности, передаёт RT.
Несмотря на дефицит, основной финансовый документ нацелен в основном на поддержку граждан, утверждал Мишустин. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России достаточно тяжёлой.
Представитель Кремля заявил, что основная сила эпидемиологического удара сейчас уходит от Москвы на восток, в регионы, отмечает «Свободная пресса». Обстановка по COVID-19, по словам Пескова, требует самых активных усилий и властей всех уровней.
Тем временем, в России продолжается череда скандалов с трупами в российских больницах. Так, клиника Новокузнецка оказалась переполнена телами покойных вслед за Ростовом и Барнаулом. Как выяснил «360», дело в дефиците патологоанатомов и карантине, из-за которого родственников не пускают забрать тела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru