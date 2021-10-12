Мишустин: Россия не намерена ставить препоны бизнесу из США
Премьер-министр РФ заявил, что Россия приветствует присутствие ведущих компаний из США на своем рынке, сообщает ТАСС.
В приветствии участникам заседания Американо-российского делового совета председатель правительства отметил, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против неё санкции и ограничения, однако не собирается ставить препоны американскому бизнесу.
«Конфронтация... сковывает деловую инициативу, бьёт бумерангом по интересам конкретного предпринимателя, ограничивает бизнес-возможности», - подчеркнул глава российского кабмина.
Ранее Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. В санкционный список вошли 35 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Россия предложила США снять все ограничения в отношении дипмиссий
- YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства»
- Королева Великобритании впервые появилась на публике с тростью
- Мишустин: Россия не намерена ставить препоны бизнесу из США
- Власти Курганской области объявили о вводе QR-кодов
- Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19
- Ректора «Шанинки» допросили в качестве подозреваемого по делу Раковой
- Власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку россиян
- Милонов заступился за Собчак после смертельного ДТП
- «Низкие доходы граждан». Путин назвал главного врага российского общества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru