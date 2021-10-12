Мишустин: Россия не намерена ставить препоны бизнесу из США

Премьер-министр РФ заявил, что Россия приветствует присутствие ведущих компаний из США на своем рынке, сообщает ТАСС.

В приветствии участникам заседания Американо-российского делового совета председатель правительства отметил, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против неё санкции и ограничения, однако не собирается ставить препоны американскому бизнесу.

«Конфронтация... сковывает деловую инициативу, бьёт бумерангом по интересам конкретного предпринимателя, ограничивает бизнес-возможности», - подчеркнул глава российского кабмина.

Ранее Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. В санкционный список вошли 35 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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