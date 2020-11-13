Мишустин распределил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами, говорится в сообщении на сайте правительства.
В частности, топливно-энергетический комплекс будет курировать вице-премьер Александр Новак, вопросы государственной политики в сфере культуры - Татьяна Голикова, науку и высшее образование - Дмитрий Чернышенко, а Алексей Оверчук - координировать деятельность Росреестра.
Как отмечает РИА Новости, ранее культуру курировал Чернышенко, а высшее образование – Голикова. ТЭК курировал вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас продолжит заниматься сектором ВПК.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях на должности вице-премьера и пяти федеральных министров.
Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.
На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.
Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой.
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