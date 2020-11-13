Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

Как отмечает РИА Новости, ранее культуру курировал Чернышенко, а высшее образование – Голикова. ТЭК курировал вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас продолжит заниматься сектором ВПК.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях на должности вице-премьера и пяти федеральных министров.

Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.

На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.

Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой.

