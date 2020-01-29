Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Обязанности девяти вице-премьеров российского правительства утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, в ведении первого вице-премьера Андрея Белоусова будут находиться национальные проекты, финансы, внешняя торговля и противодействие санкциям.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за планирование бюджета, налоговую политику, управление госдолгом. Также под его контролем будет находиться торговая политика и реализация федзаконов, распоряжений и других поручений президента и кабмина.
Под контролем Виктории Абрамченко будет находиться сельское хозяйство и рыболовство, экология, недвижимость. Юрий Борисов будет курировать оборонную промышленность, военно-техническое сотрудничество, а также топливно-энергетический сектор. Татьяна Голикова будет нести ответственность за соцполитику, демографию, миграционные вопросы. Алексей Оверчук возьмет контроль над международными отношениями и ЕАЭС.
В свою очередь, Юрию Трутневу поручено курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития. Марат Хуснуллин возьмет под контроль жилищную политику, ЖКХ, ипотечное кредитование, развитие российских регионов. Крым и Калининградская область также будут находиться в сфере его ответственности. Дмитрий Чернышенко займется вопросами цифровой экономики, инноваций, СМИ, также за ним будут закреплены культура, спорт и туризм.
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