Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Под контролем Виктории Абрамченко будет находиться сельское хозяйство и рыболовство, экология, недвижимость. Юрий Борисов будет курировать оборонную промышленность, военно-техническое сотрудничество, а также топливно-энергетический сектор. Татьяна Голикова будет нести ответственность за соцполитику, демографию, миграционные вопросы. Алексей Оверчук возьмет контроль над международными отношениями и ЕАЭС.

В свою очередь, Юрию Трутневу поручено курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития. Марат Хуснуллин возьмет под контроль жилищную политику, ЖКХ, ипотечное кредитование, развитие российских регионов. Крым и Калининградская область также будут находиться в сфере его ответственности. Дмитрий Чернышенко займется вопросами цифровой экономики, инноваций, СМИ, также за ним будут закреплены культура, спорт и туризм.















