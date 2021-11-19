Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации экономики к глобальному энергопереходу, отмечает RT. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко наделен полномочиями по совершенствованию структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. Также Григоренко станет координатором работы Аналитического центра при правительстве.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко начнет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд «Талант и успех», отмечает Ura.ru. Кроме того, зампред правительства будет обеспечивать взаимодействие федеральной территории «Сириус» с органами власти. При этом Чернышенко продолжит руководить Координационным центром правительства.
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