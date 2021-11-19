Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими заместителями. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин распорядился о дополнительных COVID-ограничениях в регионах

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации экономики к глобальному энергопереходу, отмечает RT. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко наделен полномочиями по совершенствованию структуры госаппарата, госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. Также Григоренко станет координатором работы Аналитического центра при правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко начнет курировать АНО «Национальные приоритеты» и образовательный фонд «Талант и успех», отмечает Ura.ru. Кроме того, зампред правительства будет обеспечивать взаимодействие федеральной территории «Сириус» с органами власти. При этом Чернышенко продолжит руководить Координационным центром правительства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры