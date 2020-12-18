Мишустин провел встречу с Воробьевым

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Подмосковья Андреем ВоробьевымГлава правительства уточнил, как проходит вакцинация в регионе. Воробьев отметил, что в области уже работают 93 пункта, закуплено оборудование для хранения препарата и проведено обучение медработников.

В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19

Прививки сделали уже более девяти тысяч жителей Подмосковья, всего регион обладает 11,5 тысячи доз вакцины.

Воробьев поблагодарил правительства за финансовую поддержку региона. Он также отчитался, на что были потрачены дополнительные 26 миллиардов рублей, передает «Радио 1».

По его словам, 11,5 млрд рублей власти направили на выплаты медработникам, 6,1 млрд рублей – на развёртывание дополнительных мест в больницах, 2,5 млрд рублей – на приобретение средств защиты. Кроме того, на станции скорой помощи поставлено 53 автомобиля, включая 23 реанимобиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрививкаВакцинаПодмосковье
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