Мишустин провел встречу с Воробьевым

Прививки сделали уже более девяти тысяч жителей Подмосковья, всего регион обладает 11,5 тысячи доз вакцины.



Воробьев поблагодарил правительства за финансовую поддержку региона. Он также отчитался, на что были потрачены дополнительные 26 миллиардов рублей, передает «Радио 1».

По его словам, 11,5 млрд рублей власти направили на выплаты медработникам, 6,1 млрд рублей – на развёртывание дополнительных мест в больницах, 2,5 млрд рублей – на приобретение средств защиты. Кроме того, на станции скорой помощи поставлено 53 автомобиля, включая 23 реанимобиля.

