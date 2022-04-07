Мишустин: Против России развязана экономическая война
Экономическая война развязана против России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.
«Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — цитирует премьера ТАСС.
Мишустин добавил, что перед правительством и парламентом страны сегодня стоят «без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Россияне нашли замену западному кино
- Путин 7 апреля проведет совещание с постоянными членами Совбеза
- Мишустин: Против России развязана экономическая война
- В Госдуме допустили признание криптовалюты имуществом
- В Кремле заявили, что Путин обязательно простится с Жириновским
- Нарышкин: США подлыми методами затягивают конфликт на Украине
- Ретейлер Х5 Group отменит ограничения по продаже товаров
- Российского посла вновь вызвали в МИД Франции
- Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище
- Роскомнадзор запретит распространение рекламы Google и его ресурсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru