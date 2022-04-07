Мишустин: Против России развязана экономическая война

«Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин добавил, что перед правительством и парламентом страны сегодня стоят «без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи».

