Мишустин: Против России развязана экономическая война

Экономическая война развязана против России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

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«Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — цитирует премьера ТАСС.

Мишустин добавил, что перед правительством и парламентом страны сегодня стоят «без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ГосдумаМихаил Мишустин
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