Песков назвал беспрецедентной экономическую войну против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России ведётся экономическая война, сообщает РИА Новости.

Песков оценил предложения о национализации зарубежных предприятий

По его словам, она носит беспрецедентный характер и ничего подобного ещё не было.

«Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать... минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», - добавил представитель Кремля.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что Запад стремится вызвать панику среди российского населения с помощью санкций, сообщает RT.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииЭкономикаДмитрий Песков
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