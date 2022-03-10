Песков назвал беспрецедентной экономическую войну против России

По его словам, она носит беспрецедентный характер и ничего подобного ещё не было.

«Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать... минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», - добавил представитель Кремля.

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что Запад стремится вызвать панику среди российского населения с помощью санкций, сообщает RT.