Песков назвал беспрецедентной экономическую войну против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России ведётся экономическая война, сообщает РИА Новости.
По его словам, она носит беспрецедентный характер и ничего подобного ещё не было.
«Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Сейчас надо не прогнозировать, а действовать... минимизировать последствия негативные и риски дальнейшие», - добавил представитель Кремля.
Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что Запад стремится вызвать панику среди российского населения с помощью санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru