Мишустин предложил Александра Новака на должность вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить новым вице-премьером Александра Новака. Его кандидатуру он внес на рассмотрение в Госдуму.

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Об этом Мишустин сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями, передает RT.

По словам главы правительства, бывший министр энергетики не нуждается в отдельном представлении.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Александр НовакМихаил Мишустин
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