Мишустин предложил Александра Новака на должность вице-премьера
9 ноября 202011:34
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить новым вице-премьером Александра Новака. Его кандидатуру он внес на рассмотрение в Госдуму.
Об этом Мишустин сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями, передает RT.
По словам главы правительства, бывший министр энергетики не нуждается в отдельном представлении.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти, пишет «Газета.ру».
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9 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru