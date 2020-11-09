Путин уволил глав Минтранса и Минстроя

Глава Минстроя Владимир Якушев снят с министерского поста и назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Там же размещён указ об отставке главы Минтранса Евгения Дитриха.

Об отставках обоих министров ранее сообщал РБК со ссылкой на свои источники. Вместо Якушева Минстрой может возглавить первый замминистра Ирек Файзуллин, говорилось в материале. На смену Дитриху во главе Минтранса прочили главу Росавиации Александр Нерадько, а также гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

