Мишустин посетит Вьетнам с официальным визитом 14-15 января
Председатель правительства России Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Вьетнам 14-15 января. Об этом сообщил Telegram-канал российского правительства.
В ходе визита премьер-министр России проведет переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тинем, а также председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.
На встрече стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной и торгово-экономической областях. Особое внимание уделят проектам в области сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики и других сферах. Ожидается, что результатом переговоров станет подписание нескольких совместных документов.
Кроме того, в Ханое Мишустин встретится с руководством парламентских и государственных органов власти страны.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложью сообщения о своем визите в Москву к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru