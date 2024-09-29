Мишустин посетит Иран с официальным визитом

Премьер-министр проведет переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Также он встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Отмечается, что стороны обсудят весь комплекс российско-иранского партнерства. В ходе переговоров будут затронуты торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине, передает «Радиоточка НСН».

