Мишустин посетит Иран с официальным визитом

Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник посетит Иран с официальным визитом, пишет РИА Новости.

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Премьер-министр проведет переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Также он встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Отмечается, что стороны обсудят весь комплекс российско-иранского партнерства. В ходе переговоров будут затронуты торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииИранМихаил Мишустин

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