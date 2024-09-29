Мишустин посетит Иран с официальным визитом
Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник посетит Иран с официальным визитом, пишет РИА Новости.
Премьер-министр проведет переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Также он встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
Отмечается, что стороны обсудят весь комплекс российско-иранского партнерства. В ходе переговоров будут затронуты торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине, передает «Радиоточка НСН».
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