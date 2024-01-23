Мишустин отменил участие России в ЭКСПО-2025

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Выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября 2025 года в японском городе Осака. В ЭКСПО примут участие более 170 стран.

В 2022 году РФ отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки ЭКСПО-2030. Министерство иностранных дел указало на отсутствие беспристрастной оценки в изменившихся условиях.

Замминистра финансов Японии Масато Канда и первый замглавы минфина США Адевале Адейемо договорились сотрудничать по санкциям против России, отмечает «Радиоточка НСН».

