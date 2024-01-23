Мишустин отменил участие России в ЭКСПО-2025
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об упразднении оргкомитета по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Японии.
Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября 2025 года в японском городе Осака. В ЭКСПО примут участие более 170 стран.
В 2022 году РФ отозвала кандидатуру Москвы на право проведения выставки ЭКСПО-2030. Министерство иностранных дел указало на отсутствие беспристрастной оценки в изменившихся условиях.
Замминистра финансов Японии Масато Канда и первый замглавы минфина США Адевале Адейемо договорились сотрудничать по санкциям против России, отмечает «Радиоточка НСН».
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