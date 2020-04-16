Мишустин отчитал главу МЭР: «Это поручение президента»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина поспорил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

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Последний заявил, что льготные кредиты для малого и среднего бизнеса невыгодны для банков, так как им приходится брать на себя административные расходы.

«Что значит убыточно или нет? Это поручение президента», - возмутился Мишустин. Он добавил, что этот вопрос много раз обговаривался, также были созданы «абсолютно доступные условия», по которым банки должны выдавать эти кредиты.

Попутно Мишустин поручил ведомству Решетникова вести мониторинг исполнения поручения правительства.

Ранее сам Решетников рассказал в соцсетях, что лично проверил, как работает система выдачи льготных кредитов бизнесу на фоне пандемии коронавируса. Они позвонил в два крупных банка с просьбой о предоставлении займа и в обоих ему ответили отказом, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КредитыМинэкономразвитияМихаил Мишустин

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