Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты России Светлану Петрову по ее просьбе. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В Минтруде Светлана Петрова координировала госполитику в сфере демографии и социальной защиты населения, в том числе соцзащиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов.
Кроме того, глава кабмина освободил от должности заместителя министра экономического развития Полину Бадасен – также по её просьбе. Бадасен занимала этот пост с июля прошлого года. А с 2017-го она была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития.
А накануне НСН сообщала, что Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В общей сложности в администрации президента Сурков проработал около 17 лет. В сентябре 2013-го он стал помощником президента, а также возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
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