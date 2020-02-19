Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

19 февраля 202019:25

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты России Светлану Петрову по ее просьбе. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минтруде Светлана Петрова координировала госполитику в сфере демографии и социальной защиты населения, в том числе соцзащиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов.

Кроме того, глава кабмина освободил от должности заместителя министра экономического развития Полину Бадасен – также по её просьбе. Бадасен занимала этот пост с июля прошлого года. А с 2017-го она была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития.

Мутный коктейль для непосвящённых. Политолог об отставке Суркова

А накануне НСН сообщала, что Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В общей сложности в администрации президента Сурков проработал около 17 лет. В сентябре 2013-го он стал помощником президента, а также возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинОтставка