Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты России Светлану Петрову по ее просьбе. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В Минтруде Светлана Петрова координировала госполитику в сфере демографии и социальной защиты населения, в том числе соцзащиты семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов.

Кроме того, глава кабмина освободил от должности заместителя министра экономического развития Полину Бадасен – также по её просьбе. Бадасен занимала этот пост с июля прошлого года. А с 2017-го она была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития.