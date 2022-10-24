Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил заместителя министра транспорта Александра Суханова, сообщает пресс-служба кабмина.

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В распоряжении главы правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, говорится, что Суханов был освобождён от должности по его собственной просьбе.

Ранее источники РБК заявили, что замминистра транспорта Суханов намерен уйти в отставку после теракта на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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