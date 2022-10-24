Министр обороны Румынии подал в отставку из-за Украины
Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку объявил о своей отставке. Он объяснил такой шаг невозможностью продуктивного взаимодействия с президентом страны Клаусом Йоханнисом.
По словам Дынку, тем самым он не хочет мешать процессу принятия решений и реализации программ, необходимых для функционирования оборонного ведомства и вооружённых сил страны.
В начале октября глава Минобороны в телеинтервью вступил за проведение переговоров с Москвой о гарантиях безопасности и мире для Украины странами мира, НАТО и США. Дынку подчеркнул, что Киев единолично не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность за потерю территорий.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такая позиция министра вызвала критику со стороны президента Румынии, который вскоре после этого заявил, что «только Украина решит, когда, как и о чем будут вестись переговоры». Йоханнис подчеркнул, что такова официальная позиция Бухареста и всего Евросоюза. Он также заметил, что некоторые государственные деятели Румынии «должны чаще читать обзоры печати, чтобы знать об этих позициях».
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